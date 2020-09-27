الجامعة السعودية الإلكترونية تُكرم أبطال الصحة الذين وافتهم المنية جراء كورونا

كرّمت الجامعة السعودية الإلكترونية أبطال الصحة الذين وافتهم المنية جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال احتفال الجامعة باليوم الوطني التسعين للمملكة، وذلك في مقرها بالرياض اليوم، بحضور رئيس الجامعة الدكتورة ليلك الصفدي، ووكيل وزارة الصحة للموارد البشرية عبدالرحمن العيبان.

وأعلنت الدكتورة الصفدي عن تخصيص منحة دراسية في الجامعة لـ 100 طالب وطالبة من أبناء الشهداء من منسوبي الصحة، نظير تضحياتهم في مواجهة جائحة كورونا، مؤكدة أهمية الدور القيادي المسؤول للحكومة الرشيدة في التصدي لتحدي كورونا، ولأبطال الصحة ممن عملوا بكل جهد وإخلاص للحفاظ على أرواح الجميع.

وقدمت رئيس الجامعة السعودية الإلكترونية الشكر للقيادة الرشيدة ـ حفظها الله ـ ولوزارة التعليم على حرصها على استمرارية التعليم بالتحول نحو التعليم الإلكتروني في التعليم العام والجامعي، مثمنة جهود وزارة الصحة المبذولة في حماية المواطن والمقيم وعنايتها بأبناء شهداء الصحة تكريماً وعرفاناً لما قدموه من تضحيات للوطن.

من جهته أوضح وكيل وزارة الصحة للموارد البشرية أن هذه اللفتة من الجامعة تُعد لمسة وفاء وتقدير لجهود كافة الممارسين الصحيين والعاملين في القطاع الصحي وعلى رأسهم أبطال الصحة الذين ضحوا بأرواحهم لتقديم خدمات جليلة للعناية بالمرضى وتوفير الرعاية الطبية لهم، مقدماً الشكر لرئيس ومنسوبي الجامعة السعودية الإلكترونية على هذه البادرة، سائلاً الله سبحانه أن يرحم الشهداء ويسكنهم فسيح جناته، وأن يحفظ لهذه البلاد قادتها وأن يديم علينا نعمة الأمن والإستقرار.

وفي ختام الحفل سلم رئيس الجامعة ووكيل وزارة الصحة للموارد البشرية أبناء شهداء الصحة هدايا تذكارية بهذه المناسبة.