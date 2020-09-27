نائب وزير الحج والعمرة لبرنامج ياهلا: نسبة السعوديين وغيرهم ستكون متساوية لتصاريح العمرة

قال نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، إن نسبة السعوديين وغيرهم ستكون متساوية لتصاريح العمرة.

وأضاف أن تطبيق #اعتمرنا يضم ٨ خيارات للتصاريح، وإن فترة العمرة الزمنية ستكون محددة بثلاث ساعات.

وعن جاهزية المملكة، قال إن السعودية ممثلة في وزارة الحج والعمرة جاهزة لاستقبال ضيوف الرحمن سواء من المواطنين أو المقيمين في المرحلة أو حتى من خارج المملكة في المراحل المقبلة.

وأوضح لبرنامج ياهلا مع مفرح الشقيقي، أن هناك ما يسمى بالقائد الصحي سيكون مرافقاً لكل وفد من المعتمرين لإرشادهم إلى اتباع الإجراءات الصحية السليمة.

كما أكد في الحلقة ذاتها وكيل الرئيس لشؤون الحرمين الشريفين عبدالحميد المالكي، أن الحرم يتم تعقيمه الآن ١٠ مرات يومياً وستزداد خلال فترة العمرة ، مع التأكيد على أن آلية التعقيم ستكون قبل وبعد كل وفد يؤدي مناسك العمرة، وأن هناك جاهزية تامة للتعامل مع أي حالة قد تظهر مصابة بكورونا لا قدّر الله ومن ضمنها مناطق عزل.