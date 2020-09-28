باع آخر حصصه بـ 1.4 مليار ريال: #كريدي_أجريكول يتخارج من #السعودي_الفرنسي

أعلن بنك كريدي أجريكول أنه قد باع آخر حصصه في البنك السعودي الفرنسي أمس الأحد وتخارج من البنك بشكل نهائي.

وأشارت وكالة بلومبرغ نقلا عن مصدر لها وصفته بالمطلع، أن قيمة الصفقة بلغت 1.4 مليار ريال (386 مليون دولار).

وحسب القوائم المالية السنوية للبنك، كان “كريدي اجريكول” يمتلك نسبة 4 % من “السعودي الفرنسي” بنهاية 2019، فيما تملك شركة رام القابضة نسبة 9 %، وتتوزع نسبة 87 % على مساهمين سعوديين (منهم المملكة القابضة وشركة الراشد والمؤسسة العامة للتأمينات وشركة العليان).

يشار إلى أن “كريدي أجريكول” باع حصة قدرها 16.2 % في “السعودي الفرنسي” لشركة المملكة القابضة عام 2017 .

وأعلن في 2019 توقيع اتفاقية لبيع حصة 4.9% في البنك السعودي الفرنسي بسعر 31.50 ريال للسهم، منها 3% لشركة “رام هولدينج”، الذراع الاستثمارية لشركة Ripplewood الأمريكية، وحصة قدرها 1.9% لشركة العليان السعودية للاستثمار.

وأشار إلى أنه يحق لشركة Ripplewood الاستحواذ على حصة إضافية تبلغ 6% من حصة كريدي أجريكول في البنك “السعودي الفرنسي” حتى نهاية ديسمبر 2019 بسعر 30 ريالا للسهم.