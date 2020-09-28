أسعار الذهب العالمية ترتفع بدعم ضعف الدولار 

سجلت أسعار الذهب عالميا صعودا اليوم الاثنين، مع تراجع الدولار عن ذروة شهرين التي سجلها الأسبوع الماضي مع تنامي الضبابية السياسية قبل أول مناظرة رئاسية بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.

وصعد الذهب في السوق الفورية 0.1 بالمئة إلى 1861.13 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:03 بتوقيت غرينتش. وفي التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة، استقر المعدن الأصفر عند 1865.90 دولار.

وقال ستيفن إينس كبير خبراء السوق في أكسي كورب “سيتحرك الذهب وفقا لإيقاع الدولار الأمريكي”.

وتابع “ستكون الحركة الأكبر على الأرجح عقب المناظرة الرئاسية حيث سيكون لدينا فكرة أفضل عن اتجاه استطلاعات الرأي”.

وتجري أول مناظرة رئاسية بين ترامب وبايدن غدا الثلاثاء.

ونزل مؤشر الدولار 0.2 بالمئة مقابل منافسيه منخفضا قليلا عن ذروة شهرين التي سجلها الأسبوع الماضي.

والدولار القوي يرفع تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 22.87 دولار للأوقية في حين كسب البلاتين 0.6 بالمئة ليسجل 852.21 دولار وارتفع البلاديوم 0.1 إلى 2218.18 دولار.