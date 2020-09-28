تحقق الشرطة اليابانية في واقعت وفاة الممثلة اليابانية “يوكو تاكيوتشي” البالغة من العمر 40 عاما، وتشير الانباء الأولية يبدو أنها حادث انتحار في منزلها بطوكيو.

وقالت وسائل إعلام يابانية، إن الشرطة ترجح فرضية انتحار الممثلة.

وظهرت تاكيوتشي خلال مسيرتها المهنية فى العديد من الاعمال التلفزيونية والمسلسلات والأفلام ، وتعد تاكيوتشي من الممثلات الشهيرات في اليابان.

وكان ومن أبرز اعمال “تاكيوتشي” فيلم الرعب “الخاتم” سنة 1998، والذي طرحت هوليوود نسخة منه سنة 2002.

كما شاركت في مسلسل “مس شارلوك” سنة 2018، والذي بثّ في العديد من الدول ومنها الولايات المتحدة.

وحصلت الراحلة على مدار ثلاث سنوات متتالية، بين عامي 2004 و2007، على جائزة أفضل ممثلة بدور رئيسي في حفل توزيع جوائز الأوسكار اليابانية، حسبما ذكرت شبكة “بي بي سي” البريطانية.

ورغم عدم تأكيد الانتحار كسبب في وفاة تاكيوتشي، إلا أنه كان سبب وفاة عدد من المواهب اليابانية مؤخرا، بما في ذلك الممثلة سي أشينا في وقت سابق من هذا الشهر، والممثل هاروما ميورا في يوليو، ونجمة المصارعة هانا كيمورا في مايو.

ووفق منظمة الصحة العالمية، فإن اليابان تعد من البلدان التي تسجل أعلى معدل انتحار في العالم، رغم تراجع الأرقام في السنوات الأخيرة بعد تطبيق البلاد لحزمة من الإجراءات الوقائية في العام 2015.