تصاعد ازمة الاغتيال للناشطين بالعراق.. والبرلمان يؤكد هناك نتائج متقدمة

ارتفعت عمليات الاغتيال والاختطاف بحق الناشطين المدنيين والمتظاهرين بالعراق في الفترة الأخيرة جاءت بالتزامن مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لانتفاضة تشرين.

وقالت رئيسة جمعية الأمل والناشطة المدنية، هناء إدوارد، أن تصاعد عمليات الاغتيال والاختطاف بحق الناشطين المدنيين والمتظاهرين في الفترة الأخيرة جاءت بالتزامن مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لانتفاضة تشرين، لافتا أن الجهات المسلحة التابعة للأحزاب السياسية هي من تقف وراء اختطاف الناشطين والمتظاهرين، وذلك لترويعهم وترهيبهم ومحاولة لإسكات صوت التظاهرات وتسويفها.

وقالت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، أن نتائج متقدمة في ملف اغتيال الناشطين ، كما أن البرلمان شكل لجنة للتحقيق في الاعتداءات على البعثات الدبلوماسية

أفاد بيان للبرلمان العراقي بأن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي عقد اجتماعا مع السفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر كرس لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع في الساحتين العراقية والدولية.

وذكر البيان أنه تمت مناقشة “حفظ أمن البعثات الدبلوماسية من الاعتداءات المتكررة، والعمل على بسط سيطرة الدولة وفرض القانون وتحقيق الاستقرار”.

وعبر السفير الأمريكي عن دعم الولايات المتحدة الأمريكية للعراق “حكومة وشعبا لمواجهة الأزمات واستمرار التعاون بين البلدين الصديقين وفقا للمصالح المتبادلة”.