قرعة دوري ابطال اسيا لدور ربع النهائي: النصر يواجه الاهلي وبيرسبوليس مع باختكور

نجح فريقا الأهلي والنصر في العبور إلى دور الثمانية ببطولة دوري أبطال آسيا 2020، وذلك بعد إقصاء كل من شباب أهلي دبي الإماراتي والتعاون على الترتيب من دور ثمن النهائي.

وأقيمت قرعة دور الثمانية لأندية غرب آسيا اليوم الاثنين سيشهد دور ربع النهائي مواجهة سعودية خالصة بين فريقي الأهلي والنصر.

وكان الإعلامي الرياضي وليد الفراج علّق على تأهل النصر والأهلي إلى دور الثمانية ببطولة دوري أبطال آسيا نسخة عام 2020.

وكتب الفراج عبر حسابه في “تويتر” : “من مصالحنا الرياضية العليا أن يستمر كأس دوري أبطال آسيا تحت البيرق الأخضر، وكمواطنين سعوديين بعيدًا عن تنوع الميول في مجتمعنا فإن العالمي مرشح قوي ومهم لتحقيق هذا المطلب ويليه النادي الأهلي لأسباب فنية مع احترامي للتعاون”.

وأضاف الفراج: “ألف مبروك للعالمي، سفيرنا المشرف”.

وصعد العالمي إلى دور الثمانية بـ البطولة الآسيوية، وذلك بعد الفوز على فريق التعاون بهدف دون رد، في مباراة دور الستة عشر بين الفريقين.

ونجح النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله في إحراز الهدف الوحيد في المباراة للعالمي بطريقة جميلة بالدقيقة الخامسة والسبعين، بعد استلام عرضية متقنة من المدافع سلطان الغنام.