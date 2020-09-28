التعاون الخليجي يرحب باتفاق إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين في اليمن

رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، نايف فلاح مبارك الحجرف، بالاتفاق الذي تم التوقيع عليه بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين على المرحلة الأولى من تبادل الأسرى والمعتقلين من خلال الإفراج الفوري عن 1081 معتقلاً وسجيناً.

ويأتي هذا الاتفاق تنفيذاً لاتفاق ستوكهولم 2018، والذي نص على الإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفياً والمخفين قسراً والأشخاص قيد الإقامة الجبرية.

ودعا الحجرف إلى التنفيذ الفوري للاتفاق وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين من دون تأخير، وصولاً للإفراج عن الأسرى والمعتقلين كافة، ولم شملهم مع عائلاتهم.

كما عبر عن تقديره للجهود التي تبذلها الرئاسة المشتركة للجنة الاشرافية المعنية بتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين ممثلة بمكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر.