بيانات رسمية: عدد الوفيات بفيروس كورونا تجاوز مليون شخص .. والولايات المتحدة تتصدر القائمة

كشفت بيانات حديثة على موقع «وورلد ميترز» الإلكتروني، المتخصص في رصد ضحايا كورونا حول العالم، اليوم الإثنين، أن عدد الوفيات بالفيروس تجاوز مليون شخص، فيما تصدرت الولايات المتحدة قائمة الوفيات بحصيلة بلغت 209453 حالة.

وحسب إحصاءات الموقع، بلغ العدد الإجمالي للمصابين حتى صباح اليوم 33 مليونًا و307 آلاف، و363 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 1,002,401، بينما تماثل للشفاء 22 مليونًا و638 ألفًا و480 حالة.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الوفيات العالمية بـ209,453 حالة، تلتها البرازيل بـ141,776 في المرتبة الثانية، وحلت الهند ثالثة بـ95,574، والمكسيك رابعة بـ76,430، ثم بريطانيا خامسة بـ41,988، وفي المرتبة السادسة جاءت إيطاليا بحصيلة بلغت 35,835 حالة .

وفي قائمة الإصابات جاءت أمريكا أيضًا في المرتبة الأولى بحصيلة بلغت 7,321,343 حالة، تلتها الهند بـ6,074,702 حالة، وحلت البرازيل ثالثة بـ4,732,309، وروسيا رابعة بـ1,151,438 حالة، ثم كولومبيا خامسة بـ813,056 حالة، وفي المرتبة السادسة جاءت بيرو بحصيلة بلغت 805,302 حالة.