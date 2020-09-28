وسم #مقاطعة_المنتجات_التركية.. مطلب خليجي وعربي يتصدر ترند مصر و الامارات والبحرين

تصدر وسم “مقاطعة المنتجات التركية”، كمطلب شعبي خليجي وعربي، ترند مصر والامارات والبحرين، حيث جدد سعوديون دعواتهم لمقاطعة تركيا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، على خلفية الصراعات السياسية بين إسطنبول وعدد من دول مجلس التعاون الخليجي.

وتكرر وسم (#حظر_المنتجات_التركيه)، في موقع تويتر، الذي ظل متواجدا في قائمة أعلى الوسوم رواجا في السعودية والإمارات والبحرين، فيما طالب آخرون بحظر المسلسلات التركية، أما البعض الآخر فذهب إلى المطالبة بمقاطعة السياحة في تركيا.

وحظي الوسم الخليجي بمشاركة فعالة مسجلا آلاف التغريدات، إذ غلب عليه الآراء المؤيدة لمقاطعة المنتجات التركية وفرض عقوبات اقتصادية شعبية على أنقرة.

وتتردد الدعوات الشعبية في السعودية بقاطعة تركيا باستمرار.

في أبريل الماضي، حجبت السلطات التركية مواقع إخبارية للسعودية والإمارات، بعد أيام من حجب مواقع حكومية تركية في السعودية.

وبلغ حجم الاستثمارات التركية في السعودية نحو 660 مليون دولار أميركي، وفقا لبيانات الإدارة العامة للاستثمار في المملكة الخليجية الثرية.

كما يتدفق إلى تركيا مئات الآلاف من السعوديين بغرض السياحة بصفة سنوية، فيما يتملك آلاف الخليجيين عقارات سكنية في إسطنبول.