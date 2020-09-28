قاض أمريكي يعلق قرار #ترامب بحذف #تيك_توك من متاجر التطبيقات

أوقفت محكمة جزئية أمريكية في واشنطن العاصمة حظرا على تحميل تطبيق “تيك توك” لمشاركة الفيديو كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ مساء الأحد.

وبحسب “الألمانية” أصدر قاض أمرا قضائيا أوليا لصالح “تيك توك” يوم الأحد، يمنع الحظر المزمع على التحميل الجديد للتطبيق في الولايات المتحدة والذي كان سيبدأ قبل منتصف الليل بقليل.

وكان الحظر سيمنع متاجر مثل “أبل آب ستور” من عرض “تيك توك” للتحميل.

ورفضت المحكمة إصدار حكم بشأن الحظر الذي فرضته إدارة ترمب على “تيك توك” اعتبارا من نوفمبر، والذي قد يمضي قدما.

ودعا القاضي الجانبين إلى التوصل اتفاق بشأن جدول زمني للمضي قدما في غضون ذلك، قالت وزارة التجارة في بيان إن الحكومة الأمريكية سوف تمتثل إلى أمر المحكمة واتخذت خطوات فورية للقيام بذلك.

في الوقت نفسه، قالت وزارة التجارة إنها تعتزم الدفاع بقوة عن الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب وجهود الوزارة لتنفيذه في مواجهة أي طعون قانونية.

ووفقًا لقرارات واشنطن، سيتوقف التطبيق عن العمل تماما لمستخدمي الهواتف الذكية في الولايات المتحدة في 12 نوفمبر.

يذكر أن هناك نحو 100 مليون مستخدم في الولايات المتحدة لتطبيق “تيك توك”.

وتجادل إدارة الرئيس دونالد ترمب بأنه بما أن “تيك توك” يجمع بيانات المستخدمين، فإنه يشكل خطرا أمنيا، قائلة إن السلطات الصينية قد تتمكن من الوصول إلى تلك البيانات. ونفت شركة “بايت دانس” الصينية التي تملك التطبيق هذه المزاعم.