رغم إصابة 19 لاعباً بكورونا… البرازيل تجبر فلامنغو على استئناف الدوري

أجبر نادي فلامنغو البرازيلي على خوض مباراة في الدوري المحلي، بقرار قضائي اتخذ قبل 10 دقائق من موعد اللقاء ضد بالميراس، وذلك على الرغم من إصابة 19 من لاعبيه بفيروس كورونا المستجد.

بعد أن قررت محكمة العمل بولاية ريو دي جانيرو إرجاء المباراة، لأنه من المستحيل ضمان عدم إصابة المزيد من اللاعبين والطواقم العاملة في فلامنغو، استأنف الاتحاد البرازيلي لكرة القدم الحُكم بحجة أن تفشي الفيروس في النادي كان حادثة منعزلة لا يمكن نسبها الى الدوري البرازيلي.

وحكم قاضي العمل الفدرالي فييرا دي ميلو فيليو، بأن محكمة ريو دي جانيرو، تجاوزت حدود اختصاصها، لأن المباراة مقررة في ساو باولو حيث مقر بالميراس.

وتواجد الفريقان في الملعب بانتظار صدور القرار بالاستئناف المقدم من الاتحاد البرازيلي.

وبعد أن ألغي الحكم الصادر من محكمة ريو دي جانيرو، وجد فلامنغو نفسه مضطراً إلى خوض اللقاء بتشكيلة معظم عناصرها من فريقه لتحت 21 عاماً، لكنه نجح رغم ذلك في فرض التعادل على بالميراس 1-1.

وكان فلامنغو الذي يعتبر أغنى ناد في البرازيل، من أكثر المطالبين بعودة الدوري، بعد التوقف الذي فرضه تفشي فيروس “كوفيد-19″، لكن عندما وقع ضحية للجائحة غَيَّر لهجته وسعى لتأجيل مباراته مع بالميراس.