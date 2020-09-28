بحث توحيد عمليات شراء تراخيص أنظمة الموارد البشرية في دول الخليج

عقد أصحاب المعالي والسعادة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية بمجلس التعاون اجتماعهم السابع عشر اليوم عبر الاتصال المرئي، برئاسة معالي مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بدولة الإمارات العربية المتحدة رئيس الدورة الحالية للجنة الدكتور عبدالرحمن عبد المنان العور، بحضور وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية بدول مجلس التعاون، بمشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف .

وفي بداية الاجتماع رفع معالي الوزراء أسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس – حفظهم الله -، على دعمهم المتواصل وتوجيهاتهم ورؤاهم الحكيمة واهتمامهم بقطاع الموارد البشرية بدول المجلس.

وناقش الاجتماع العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وفي مقدمتها، قرارات المجلس الأعلى الموقر المتعلقة بالخدمة المدنية، وتوحيد عمليات شراء تراخيص أنظمة الموارد البشرية بدول المجلس HR Systems .

كما تطرق الاجتماع للخطة الاستراتيجية للجنة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية بمجلس التعاون والخطة التشغيلية لها، والمواضيع والمقترحات المقدمة من الدول الأعضاء، والتي تختص بالعمل الخليجي المشترك في مجال الخدمة المدنية والتنمية الإدارية والموارد البشرية بدول مجلس التعاون.