تعيين محمد الحارثي رئيساً تنفيذياً لهيئة الإذاعة والتلفزيون

اصدر مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون برئاسة معالي وزير الاعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي قرارا بتعيين محمد بن فهد الحارث رئيسا تنفيذيا لهيئة الإذاعة والتلفزيون.

محمد فهد الحارثي هو كاتب وإعلامي تمتد خبرته لأكثر من 20 عامًا في مجالي الإعلام التقليدي والإعلام الجديد، وهو رئيس منتدى الإعلام السعودي ورئيس جائزة الإعلام السعودي، كما أنه عضو في مجلس إدارة الرابطة العالمية للصحف وناشري الأنباء “وان إفرا”، وعضو في مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين، كما تولى رئاسة تحرير مجموعة مجلات ومواقع الرجل وسيدتي وموقع Abouther التابعة للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق.