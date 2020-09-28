الانتهاء من حجز أول عشرة أيام .. تسجيل 16 الف معتمر عبر تطبيق #اعتمرنا

أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، عن الانتهاء من حجز أول عشرة أيام للمعتمرين ، وتسجيل 16 ألف معتمر خلال الساعات الأولى من إطلاق تطبيق #اعتمرنا

وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية، أطلقت تطبيق “اعتمرنا” لتمكين الراغبين في أداء العمرة والزيارة من طلب إصدار تصاريح للدخول إلى الحرمين الشريفين لأداء العمرة والزيارة والصلوات.

وتأتي عملية التطبيق الإلكترونية السعودية الجديدة لضمان توفير أجواء روحانية وآمنة تحقق الإجراءات والضوابط الاحترازية الصحية والتنظيمية بالتكامل مع “تطبيق توكلنا” للتحقق من سلامة الحالة الصحية لطالب التصريح.

وأتاح متجر “آبل” اعتبارا من، اليوم الأحد، تحميل تطبيق “اعتمرنا” الذي يمكن من خلاله حجز موعد للعمرة، وهي المواعيد التي ستبدأ من الأحد المقبل، الموافق 4 أكتوبر/تشرين الأول كمرحلة أولى.

وتطبيق “اعتمرنا” يعمل على الهواتف الذكية تملكه وزارة الحج والعمرة في المملكة.