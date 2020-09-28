الدوري الإنجليزي: ليفربول في مواجهة أرسنال

يستضيف ليفربول فريق أرسنال على ملعب “أنفيلد” ، ضمن منافسات المرحلة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويتجدد اللقاء بينهما على الملعب نفسه يوم الخميس المقبل في دور الـ 16 من كأس رابطة المحترفين الإنجليزي والذي تنطلق منافساته غدًا بمباراة توتنهام أمام تشيلسي.

والتقى ليفربول مع أرسنال مرتين خلال العام الجاري، كانت الأولى على ملعب “الإمارات” ملعب فريق أرسنال، وفاز أصحاب الأرض بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الموسم الماضي من الدوري الممتاز، وذلك في 15 يوليو الماضي، بينما أقيمت المواجهة الثانية على ملعب ويمبلي في 29 أغسطس الماضي، تغلب فيها أرسنال بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 بعد تعادلهما في الأشواط الأصلية 1-1 في المواجهة التي جمعت بينهما في مباراة درع اتحاد كرة القدم الإنجليزي.

وكانت الهزيمة لليفربول أمام أرسنال في يوليو الماضي هي الثالثة خلال موسمه الذي شهد تتويجه بلقب الدوري الممتاز للمرة الأولى منذ 30 عام.