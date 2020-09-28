وزارة الحج والعمرة: تطبيق “اعتمرنا” سيكون متاحا على أجهزة “أندرويد” قريبا

أعلنت وزارة الحج والعمرة، أن تطبيق “اعتمرنا” التي أعلنت عنه في وقت سابق، سيكون متاحا على أجهزة الأندرويد قريبا بعد الانتهاء من كافة الأمور التقنية الخاصة به، حيث إن التطبيق متاح للتحميل حاليا على نظام iOS فقط.

ويضمن تطبيق “اعتمرنا”، على تحديد الضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية وتطبيقها للمحافظة على الصحة العامة، وسيكون تسجيل البيانات مرتبطا بتطبيق (توكلنا) بشكل مباشر، وستتضمن الخطوة عددا من الإجراءات من بينها تقديم ما يضمن خلو المعتمر أو الزائر من فايروس كورونا، كما أن التطبيق يتيح اختيار الوقت المناسب واختيار الخدمات المصاحبة، مثل وسيلة المواصلات ونقاط التجمع ومركز الخدمات.