السوق المالية السعودية ( تداول ): صيانة المؤشرات للربع الثالث وإضافة أسهم جديدة

أعلنت السوق المالية السعودية (تداول)، عن تحديث الأسهم الحرة لجميع الشركات وذلك من بداية التداول في يوم الاحد 16/02/1442هـ الموافق 04/10/2020م.

وأضافت (تداول) ، أنه سيتم إضافة أسهم الشركات التالية الى مؤشرات السوق:

1- شركة اللجين القابضة، مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) ومؤشر قطاع المواد الأساسية.

2- شركة العمران للصناعة والتجارة، مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) ومؤشر قطاع السلع الرأسمالية.

3- شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري، مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) ومؤشر قطاع البنوك.

4- شركة الأسمنت الأبيض السعودي، مؤشر السوق الموازية (نمو حد أعلى)

والجدير بالذكر أن المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية “تاسى”، ارتفع بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.75% رابحاً 61.89 نقطة ليصل إلى مستوى 8355.51 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 3.97% خاسراً 567.43 نقطة ليصل إلى مستوى 13724.56 نقطة، وبلغ حجم التداول 345.4 مليون سهم بقيمة 7.6 مليار ريال.

وصعد 19 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 7.33%، أعقبه قطاع المرافق العامة بنسبة 2.95%، تلاه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.66%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.63%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.53%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.51%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.29%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.26%، فيما تراجع قطاعي التطبيقات وخدمات التقنية والطاقة بنسبة 0.33%، 0.05%، على التوالي.

وقفز 153 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم “أمانة للتأمين” بنسبة 10%، ثم سهم “الأهلية” بنسبة 9.98%، ثم سهم “بروج للتأمين” بنسبة 9.86%، فيما تراجع 38 سهماً على رأسها سهم “أسلاك” بنسبة 2.43%، ثم سهم “وفرة” بنسبة 1.63%، ثم سهم “الأسماك” بنسبة 1.60%، فيما تصدر سهم “تهامة” قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 415.5 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل أعلنت تعلن هيئة السوق المالية السعودية، عن صدور قرارها المتضمن الموافقة لـ “شركة جدوى للاستثمار” على طرح وحدات “صندوق النفقة الوقفي” طرحاً عاماً.