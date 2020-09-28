دياش صخرة دفاع بنفيكا ينضم لـ”مانشستر سيتي” لترميم دفاعه المنهار

أعلن نادي بنفيكا وصيف بطل الدوري البرتغالي لكرة القدم ، انتقال مدافعه الدولي روبن دياش الى مانشستر سيتي الانكليزي مقابل 68 مليون يورو، ضمنها قيمة انتقال مدافع الاخير الدولي الارجنتيني نيكولاس أوتامندي إلى صفوف بنفيكا مقابل 15 مليون يورو.

وسيخلف قطب الدفاع الدولي البرتغالي (23 مباراة دولية) الذي تكوَّن في بنفيكا، قطب دفاع منتخب الارجنتين أوتاميندي (32 عاما) الذي يعرف جيدا كرة القدم البرتغالية كونه لعب مع بورتو في الفترة بين صيف 2010 وكانون الثاني/يناير 2014.

وكان مدرب بنفيكا جورج جيزوس أوضح في نهاية الأسبوع الماضي ان رحيل روبن دياس أصبح ضرورة لتحقيق التوازن المالي للنادي بعد خسارته أمام باوك سالونيكي اليوناني (1-2) في الدور التمهيدي الثالث لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وسيكون دياش ثاني مدافع يعزز صفوف الـ”سيتيزنس” بعد الدولي الهولندي ناثان أكيه القادم من بورنموث مقابل 45,30 مليون يورو.

وعانى مانشستر سيتي من مشكلات دفاعية الموسم الفائت، فبالإضافة الى إصابة الفرنسي ايميريك لابورت وغيابه مدة طويلة عن الملاعب، تراجع مستوى اوتاميندي وجون ستونز، في حين ترك قائد الفريق السابق البلجيكي فانسان كومباني فراغا كبيرا في الخط الخلفي واضطر غوارديولا الى اشراك لاعب الوسط الدفاعي البرازيلي فرنادينيو في مركز قلب الدفاع مرات عدة.

وظهرت معاناة سيتي في خط الدفاع في مباراته الأخيرة في الدوري امام ضيفه ليستر سيتي حيث خسرها 2-5.

وتوج دياش بلقب الدوري البرتغالي مع بنفيكا العام الماضي، وهو العام ذاته الذي توج فيه مع منتخب بلاده بلقب النسخة الاولى لدوري الأمم الأوروبية.