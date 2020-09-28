المملكة تستضيف أول بطولة احترافية نسائية للجولف بمشاركة نخبة من اللاعبات العالميات

أعلن جولف السعودية، والجولة الأوروبية لجولف السيدات، اليوم، عن إقامة بطولتين في شهر نوفمبر القادم ، بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية على “ملعب ونادي الجولف” رويال غرينز، ويستمر على مدار أسبوع ، بجوائز مالية تبلغ 1,5 مليون دولار ، حيث سيتنافس عليها مجموعة من المحترفين والهواة في بطولة تُلعب بنظام جديد وغير مسبوق.

ويُعد الحدث أول بطولة احترافية نسائية للجولف في تاريخ المملكة ، وأول حدث رياضي دولي يعود إلى المملكة العربية السعودية بعد جائحة فايروس كورونا المستجد ، والذي تنظمه “جولف السعودية” والراعيان الرسميان صندوق الاستثمارات العامة ، وأرامكو ، اللذان يؤكدان التزامهما تجاه الرياضة بشكل عام ورياضة الجولف للسيدات بشكل خاص.

وسيستضيف ملعب ونادي الجولف رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية ، بطولتان احترافيتان للجولف تندرجان تحت مظلة بطولات الجولة الأوروبية لجولف السيدات ، حيث تقام بطولة أرامكو السعودية النسائية للجولف والمقدمة من صندوق الاستثمارات العامة في الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر بجوائز تبلغ مليون دولار ، في حين تقام بطولة السعودية النسائية الدولية للفرق في الفترة من 17 وحتى 19 نوفمبر، وبجوائز تبلغ نصف مليون دولار.

وستقام البطولتان في بيئة أمنة مع أخذ كامل الاحتياطات اللازمة والتي ستشهدان مشاركة نخبة من أفضل لاعبات الجولف على مستوى العالم ، بالإضافة إلى مجموعة من أفضل اللاعبات الهواة في أجواء تنافسية فريدة من نوعها ، إذ تُعد هذه المرة الأولى التي تقام بها بطولة احترافية عالمية نسائية للجولف في تاريخ المملكة ، إضافة إلى كون النظام الخاص ببطولة السعودية النسائية الدولية للفرق مستحدثاً وسيستخدم للمرة الأولى على مستوى العالم في رياضة الجولف.

وتأتي إقامة الحدث الرياضي الأول من نوعه في الرياضة النسائية بشكل عام والجولف بشكل خاص ، تأكيداً على التزام الاتحاد السعودي للجولف وجولف السعودية والراعيان الرسميان للبطولة ، بدعم وتطوير الرياضة النسائية في المملكة تماشياً مع رؤية 2030 على الرغم من المصاعب التي تشهدها الرياضة حول العالم في ظل هذه الأوقات الصعبة.

وكان الاتحاد السعودي للجولف وجولف السعودية قد أعلنوا في وقت سابق مطلع العام الحالي عن إقامة أول بطولة نسائية دولية للجولف ، جاء ذلك خلال منافسات النسخة الثانية من بطولة السعودية الدولية للجولف والمقدمة من سوفت بانك التي شهدت مشاركة نخبة من ألمع نجوم رياضة الجولف مثل : المصنف الأول عالمياً الأمريكي بروس كيبكا ، ومواطنه بطل النسخة الأولى والمصنف الخامس حينها داستن جونسون ، إضافة إلى الآيرلندي الشمالي وحامل لقب النسخة الثانية غرايم ماكداول.

وفي هذا الشأن قال معالي رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للجولف والجهة المنظمة جولف السعودية الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان : ” لقد كانت بداية هذا العام صعبة على كل شعوب العالم من جميع النواحي ، ولقد تأثر القطاع الرياضي بشكل كبير، وعلى الرغم من تلك التحديات إلا أن صندوق الاستثمارات العامة وأرامكو مصممين الآن أكثر من أي وقت مضى وبنفس القدر على منح الرياضة على المستوى النخبوي المنصة اللازمة للاستمرار في الازدهار داخل أرض الوطن الغالي وخارجه ، مما يجعلنا فخورين جداً بإلقاء ثقلنا الكامل خلف بطولة السعودية النسائية الدولية للجولف”.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لجولف السعودية والاتحاد السعودي للجولف ماجد بن محمد السرور : ” تتمثل رؤيتنا في تنمية لعبة الجولف في جميع أنحاء المملكة ، وجعلها سهلة المنال وماتعة لجميع الرجال والنساء والأطفال، مضيفاً أن إحدى المبادرات الرئيسية في هذا الصدد وهي استضافة البطولات القادرة على جذب أفضل اللاعبين واللاعبات في العالم كوسيلة لإلهام الجيل القادم من لاعبي ولاعبات الجولف في المملكة ، لذلك يشرفنا أن نتخذ خطوتنا التالية في تلك الرحلة من خلال الترحيب بالجولة الأوروبية للسيدات على أرض مملكتنا الحبيبة في شهر أكتوبر المقبل بأول نسخة من بطولة أرامكو السعودية النسائية للجولف” .

بدورها قالت الرئيس التنفيذي للجولة الأوروبية لجولف السيدات أليكساندرا أرماس : “نحن متشوقون جداً لأن نصبح جزءا من التاريخ بجلب أول حدث احترافي للسيدات في رياضة الجولف إلى المملكة، ونشكرهم على التزامهم في هذه السنة العصيبة على رياضتنا وذلك بتقديم بطولتي جولف للسيدات ، ونحن نسعى دائماً لتطوير هذه الرياضة في الدول المختلفة وادراجهم في جدول الجولة، وكلنا ثقة بأن بطولة السعودية النسائية الدولية وبطولة السعودية النسائية الدولية للفرق ستكون تجربة مميزة للاعبات”.

يُذكر أن بطولة السعودية النسائية الدولية تُعد لحظة فاصلة بالنسبة للمملكة ، حيث أنها المرة الأولى التي ستلعب فيها لاعبات الجولف المحترفات بشكل تنافسي على أرضها ، الأمر الذي يعكس التحول المستمر الذي تقوم به المملكة كجزء من رؤية 2030 ، فيما يمكن للزائر معرفة المزيد من المعلومات حول بطولة السعودية أرامكو النسائية الدولية للجولف من خلال الموقع الإلكتروني: www.golfsaudi.com/en-us/ladies-international.