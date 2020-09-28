آخر تطورات #كورونا عالميا.. الصحة العالمية: وضع الفيروس في الشرق الأوسط مثير للقلق

ما زالت الأرقام و الأحداث و الإجراءات تتوالى عالميا بشأن فيروس كورونا المستجد، و الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية ليصبح صداعا في رأس العالم.

وفي آخر التطورات، ذذكرت منظمة الصحة العالمية، أن وضع فيروس “كورونا” في منطقة الشرق الأوسط مثير للقلق، وأن ملايين الناس ما زالوا عرضة لخطر الفيروس الذي أودى بحياة نحو مليون إنسان في مختلف أنحاء العالم.

وقال استشاري الوبائيات في منظمة الصحة العالمية أمجد الخولي – في تصريح لقناة (سكاي نيوز) اليوم الاثنين – “إن وضع فيروس كورونا في إقليم شرق المتوسط مقلق بشدة، وذلك بعد أن سجل ارتفاعًا في أعداد الإصابات قدرت بنحو 2.3 مليون حالة، و60 ألف حالة وفاة، وذلك بعد 9 أشهر من رصده في الصين”.