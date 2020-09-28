خارجية أرمينيا: تركيا جندت إرهابيين من مناطق تسيطر عليها بسوريا

أكدت وزارة خارجية أرمينيا قيام تركيا بتجند إرهابيين من مناطق تسيطر عليها بسوريا، مضيفة أنها تضع نفسها في موقف عدواني ضدها.

واندلعت صباح أمس الأحد اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذرية والأرمنية في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ أكثر من 20 عاما.

وسبق أن أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأذربيجانية جيهون بيراموف، أن بإمكان بلاده الرد بشكل مناسب على أرمينيا، إذا استخدمت صواريخ “إسكندر” في قره باغ.

وأصبحت أرمينيا سنة 2016 الدولة الأولى التي حصلت على صواريخ “إسكندر” التكتيكية الروسية التي يصل مداها إلى 650 كم.