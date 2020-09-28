مؤسسة النقد: الاحتياطي العام يستقر عند 422.5 مليار والحساب الجاري يقفز 70%

أفادت البيانات الاحصائية لمؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، باستقرار الاحتياطي العام للحكومة خلال شهر أغسطس الماضي عند 422.489 مليار ريال، بدون تغيير، عن مستوياته في شهر يوليو الماضي الذي كان عند 422.489 مليار ريال .

وأظهرت نشرة مؤسسة النقد لشهر أغسطس ارتفاع الحساب الجاري للحكومة إلى 98.516 مليار ريال بنهاية شهر اغسطس من العام الجاري، وبنسبة 69.7%، عن مستوياته في يولنيو من العام الجاري الذي كان 50.052 مليار ريال، فيما سجل ارتفاع بقيمة 8.9 مليار ريال، وبنسبة 10%، عن مستوياته خلال الشهر المماثل من العام السابق والذي كان عند 89.6 مليار ريال.

وكانت “ساما” دمجت خلال مارس 2017 مخصصات مشاريع الحكومة مع الاحتياطي العام للدولة تحت بند واحد هو (الاحتياط العام للدولة)).