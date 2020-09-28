تقارير أجنبية: شقيق أمير قطر عذب عاملا بالصعق الكهربائي.. وضرب سائق زوجته حتى الموت

أفادت تقارير أجنبية بأن شقيق أمير قطر عذب عاملا بواسطة طوق كلب إلكتروني (صاعق كهربائي) في مشهد وحشي أمام زملائه من العمال الأجانب.

وذكر تقرير صحيفة “ذا ناشونال” أن الشيخ خالد بن حمد بن خليفة آل ثاني أدار عملية الاتجار بالبشر واستغل الموظفين الأجانب الذين تم إحضارهم إلى قطر للعمل في عملية سباق السيارات الخاصة به في الدوحة.

ووفقا لأوراق القضية في محكمة بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية، فإنه تم تضمين مزاعم الوحشية في الوثائق المرفوعة من قبل مجموعة من الموظفين الأمريكيين السابقين. ويتهمون الأمير القطري بارتكاب جرائم من بينها ضرب سائق زوجته الهندي حتى الموت.

والشيخ خالد (34 عاما) متهم بتقديم عقود مربحة للموظفين الأجانب قبل إجبارهم على العمل لساعات طويلة في ظروف قاسية ومصادرة جوازات سفرهم وعدم دفعها.