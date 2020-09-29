بالصور: فعاليات لكل الشرائح في اليوم الوطني بمركز حي الرصيفة بمكة

خرج مركز حي الرصيفة بمكة المكرمة عن المألوف بإقامة حزمة من الفعاليات بمناسبة اليوم الوطني الـ(90) للمملكة العربية السعودية.

واستهدفت الفعاليات والأنشطة جميع شرائح المجتمع على مدى ثلاثة أيام، واشتملت الفعاليات على رسم لوحة كبيرة بالورود على العشب الأخضر حملت عبارة “همة حتى القمة” بحديقة أم الكتاد في حي الشوقية شارك فيها عدد من الأطفال والأسر بإشراف أمانة العاصمة المقدسة.

وشارك المركز عمدة حي الهنداوية بدر القرني في الاحتفال الذي أقيم للأسر المنتجة ، في وقت تم تخصيص جزء من الاحتفال في مقر المركز لوجهاء وأهالي الحي بحضور عمدة الحي ورئيس المركز، وقدم فيه هدايا رمزية تعبر عن هذه المناسبة الغالية لكل من يعيش على ثرى هذي الأرض الطيبة.

وحرص المركز التابع لمراكز الأحياء بالعاصمة المقدسة على مشاركة أصحاب المحال التجارية بالحي في إحتفالاتهم بتقديم الهدايا الرمزية التي تعمق الإنتماء لهذه البلد المبارك.

وامتدت الاحتفالات لفئة المرضى، حيث حرص القائمون على المركز بزيارة جمعية الشفاء لغسيل الكلى، ومشاركتهم الاحتفال باليوم الوطني وتقديم بعض الهدايا مع إلقاء بعض الكلمات لرفع الروح المعنوية لهم مما ترك أثر إيجابي في العرس الوطني الـ(90).

ولم تتوقف مبادرات المركز في العرس الوطني عند هذا الحد بل شملت مبادرة “سقيا الماء” للعمال والمحتاجين والأسر الفقيرة، بجانب مبادرة تعزز اللحمة بين أفراد المجتمع وهي المبادرة الاجتماعية ” الجيران .. تكافل وإحسان ” وذلك من خلال توزيع وتدوير الأجهزة الكهربائية والطبية للمحتاجين من أهل الحي .

ويشير مدير مركز حي الرصيفة الأستاذ بسام الجفري إلى أن الهدف من هذه الفعاليات هي مشاركة جميع شرائح الحي رجالا ونساءا وأطفالا فرحتهم بهذه المناسبة الغالية ، مع إتاحة الفرصة لهم للتعبير عن حبهم لهذه الوطن المعطاء.

وختم حديثه بتقديم التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – سائلا المولى أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمان والأمان ويحفظ قادتها وشعبها ، ويعيدها عليها هذه الذكرى وهي ترفل بالخير والنماء والعطاء.