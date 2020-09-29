إنشاء قوة ليبية للتدخل السريع من الجيش والش رطة.

شهد اجتماع اجتماعات قيادات عسكرية وأمنية ليبية، الذي أقيم في مصر علي اتفق فرقاء ليبيا على هيئة مشتركة تضم جميع الليبيين.

وضم الاجتماع ، قائمة وضم الاجتماع الطوائف الليبية.

ومن المقرر أن تبدأ عمليات إرسال رسالة ها إلى البعثة الأممية ، حيث إنشاء قوة ليبية للتدخل السريع من الجيش والشرطة. كده

وشهدت مدينة الغردقة المصرية على ساحل البحر الأحمر ، الأحد الماضي ، اجتماعات قيادات عسكرية وأمنية لبية

بدأت منشورات عسكرية ليبية لـ “العين الإخبارية” ، بدأت بإنشاء مؤسسة عسكرية.

مواقع الاجتماع سيبحث عن خطط لإبعاد المرتزقة والميليشيات وتأمين المواقع النفطية.

عودة الملف الثاني إلى الملف الثاني حول مشكلة تتعلق بالمقر الأمني ​​الجديد في الحكومة الجديدة.