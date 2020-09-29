إنشاء قوة ليبية للتدخل السريع من الجيش والش رطة.

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الوئام-متابعات

شهد اجتماع اجتماعات قيادات عسكرية وأمنية ليبية، الذي أقيم في مصر علي اتفق فرقاء ليبيا على  هيئة مشتركة تضم جميع الليبيين.

وضم الاجتماع ، قائمة وضم الاجتماع الطوائف الليبية.

 

ومن المقرر أن تبدأ عمليات إرسال رسالة ها إلى البعثة الأممية ، حيث إنشاء قوة ليبية للتدخل السريع من الجيش والشرطة.كده

 

وشهدت مدينة الغردقة المصرية على ساحل البحر الأحمر ، الأحد الماضي ، اجتماعات قيادات عسكرية وأمنية لبية

 

بدأت منشورات عسكرية ليبية لـ “العين الإخبارية” ، بدأت بإنشاء مؤسسة عسكرية.

 

مواقع الاجتماع سيبحث عن خطط لإبعاد المرتزقة والميليشيات وتأمين المواقع النفطية.

 

عودة الملف الثاني إلى الملف الثاني حول مشكلة تتعلق بالمقر الأمني ​​الجديد في الحكومة الجديدة.

 

 