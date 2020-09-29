أسعار الذهب تستقر عند 1880 دولار

استقرت أسعار الذهب اليوم مع تراجع الدولار من أعلى مستوى في شهرين فيما يتطلع مستثمرون لأول مناظرة رئاسية أمريكية وتطورات مشروع قانون جديد لمساعدات فيروس كورونا في الولايات المتحدة، وفقا لـ”رويترز”.

ولم يطرأ تغير يُذكر على المعدن الأصفر في السوق الفورية واستقر عند 1880.01 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0517 بتوقيت جرينتش. وفي الجلسة السابقة، ارتفع الذهب 1.1 في المائة وهو أكبر مكسب يومي منذ أواخر أغسطس.

وصعد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2 في المائة إلى 1885.50 دولار للأوقية.

وتراجع مؤشر الدولار مبتعدا عن أعلى مستوى في شهرين البالغ 94.745 الذي بلغه الأسبوع الماضي.

ويخفض الدولار الضعيف تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وقال هو وي لي الاقتصادي في بنك أو.سي.بي.سي “ساعد تراجع الدولار الذهب إذ يظل الارتباط بينهما قويا نسبيا” مشيرا أيضا إلى احتمال إقرار مزيد من التحفيز المالي في الولايات المتحدة.

وقال “إذا جرت الموافقة على مشروع القانون هذا قبل انتخابات نوفمبر، أعتقد أن ذلك سيسهم في الإقبال على المخاطرة. قد يرتفع الذهب أكثر بفضل ضعف الدولار وتنامي توقعات التضخم”.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة واحدا في المائة إلى 23.49 دولار للأوقية، وخسر البلاتين 0.3 في المائة إلى 876.47 دولار، في حين كسب البلاديوم 0.4 في المائة إلى 2263.97 دولار.