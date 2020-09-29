وزارة الصحة تتخذ اجراء عاجل ضد طبيبة بسبب قطعة قماش

أصدر وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، قراراً بإيقاف طبيبة نساء وولادة تعمل بمستشفى خاص بالمدينة المنورة عن مزاولة المهنة ومنعها من السفر، لحين انتهاء التحقيق معها حيال شكوى تقدم بها مواطن قبل شهر ونصف اتهمها من خلالها بنسيان قطعة قماش داخل بطن زوجته إثر عملية ولادة قيصرية.

وأوضح متحدث صحة المدينة مؤيد أبوعنق، أنه تقرر إيقاف الطبيبة عن العمل لحين إصدار اللجنة المختصة الحكم الخاص بها، بناءً على توصية اللجنة المشكلة من صحة المدينة حرصاً وحفاظاً على صحة وسلامة المرضى والمراجعين

وأشارإلى وجود شكوى على الطبيبة وتم البدء بالتحقيق فيها ما استدعى تأجيل سفر كل من لهم علاقة بالقضية لحين الانتهاء من التحقيقات. وتقدم المواطن بشكوى على الطبيبة على هاتف وزارة الصحة التي أحالتها إلى مديرية الشؤون الصحية بالمدينة المنورة لمتابعة التحقيق.