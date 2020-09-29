500 شركة في اليابان تشهر إفلاسها بسبب جائحة “كورونا” بديون بلغت 254 مليار ين

أشهرت 500 شركة في اليابان إفلاسها بسبب جائحة “كوفيد -19” حتى الثامن من سبتمبر، ليتضخم عدد الشركات التي أشهرت إفلاسها في أقل من 200 يوم منذ إعلان أول حالة إفلاس تتعلق بالوباء في السادس والعشرين من فبراير لصانعة الأغذية “هوكايدو” وفقًا لمسح أجرته “تيكوكو داتا بنك”.

وبلغ إجمالي الديون لحالات الإفلاس حوالي 254 مليار ين وذلك لـ 498 شركة لأن هناك شركتين لا تزالان قيد التحقيق.

وذكرت “تيكوكو” أن بيئة الأعمال لا تزال قاسية، مما يشير إلى أن العديد من الشركات تقوم بتقليص حجمها وتعتمد على التمويل الطارئ، وأشارت أيضًا إلى أن عددا كبيرا من الشركات تتخلى عن النضال وتختار إنهاء أعمالها.