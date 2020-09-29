بموافقة 35 عضواً ورفض 7 .. مجلس الأمة يقر قانوني هيئة الزراعة والإفلاس بالمداولة الثانية

وافق مجلس الأمة بالمداولة الثانية، على مشروع قانون بإصدار قانون الإفلاس بما يهدف إلى إعادة تنظيم الإطار القانوني لأحكام الإفلاس والقواعد الخاصة بإعادة هيكلة المديونيات.

وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في المداولة الثانية في جلسة المجلس الخاصة بموافقة 35 عضوا ورفض سبعة أعضاء من إجمالي الحضور البالغ عددهم 42 عضوا.

ويعقد مجلس الأمة جلسة خاصة اليوم الثلاثاء لمناقشة عدد من القوانين، وذلك وفق المادة (7) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

واشتمل جدول أعمال الجلسة الخاصة على عدد من القوانين وهي كالتالي: – التقرير الحادي عشر التكميلي للتقرير السابع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن التعديلات المقدمة على مشروع قانون بإصدار قانون الإفلاس والذي أقره مجلس الأمة في المداولة الأولى بجلسته المعقودة بتاريخ 2020/08/19.

كما وافق على ‏مشروع القانون بشأن تعديل قانون إنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بهدف تطوير أداء الهيئة وتعزيز الشفافية في أدائها وتشجيع الاستثمار في قطاعات الزراعة.

وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في المداولة الثانية في جلسة المجلس الخاصة اليوم الثلاثاء بموافقة 39 عضوا ورفض أربعة أعضاء وامتناع عضوين اثنين من إجمالي الحضور البالغ عددهم 45 عضوا.

التقرير الخامس والخمسون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (53) لسنة 2001 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية، وعددها (3) وتعديل مقدم على الاقتراح بقانون الأول.

التقرير الثامن للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بتعديل المادة (8) من القانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة.

التقرير الأول للجنة تنمية الموارد البشرية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بشأن موضوع التركيبة السكانية. وعددها (8) اقتراحات بقوانين والمحال بعضها بصفة الاستعجال.