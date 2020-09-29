أغلقت عيادة أسنان.. “صحة الرياض” ترصد مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة

أغلقت “صحة الرياض” مؤخراً ، بمتابعة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن علي الشهراني، مجمع عيادات أسنان يتبع لأحدى المجموعات الطبية الشهيرة تحفظياً ، على اثر رصد عدد من المخالفات ، والتعدي على احد أعضاء لجنة الالتزام ، وهروب ممارسيها الصحيين .

وأوضحت “صحة الرياض” ، أنه خلال الجولات المستمرة ، لفرق الالتزام على احدى المنشآت الصحية الشهيرة في طب الاسنان ، تم رصد عدد من المخالفات ، تمثلت في تشغيل أطباء وتمريض، لا يحملون تراخيص مزاولة مهنة ، و تظاهروا بأنهم مرضى للتملص ، والهروب من فريق الالتزام ، وكذلك التعدي على احد أعضاء فريق الالتزام ، وكذلك عدم وجود طبيب استشاري ، أو نائب أول ، واختلاف مسمى المجمع عن الاسم الصادر له الترخيص .

كما رفض المدير الإداري للمجمع التعاون مع أعضاء الالتزام، وأدعى قدرته على شطب محاضر التفتيش من خلال علاقاته.

ونوهت “صحة الرياض” أن المتابعة مستمرة على جميع القطاعات الصحية الخاصة ، والتي يتم اغلاقها ، وذلك لضمان عدم مزاولة النشاط بدون موافقة من إدارة الالتزام ب”صحة الرياض” .

ولفتت أيضاً أن الاغلاق التحفظي الصادر من لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة هو اجراء أولى احترازي للحفاظ على سلامة المرضى وان اللجنة ستستمر في نظر القضية لإصدار القرار النهائي.

وفي نفس الاطار تواصل “صحة الرياض” جولاتها الرقابية على الممارسات المخالفة في المؤسسات الصحية الخاصة ، ذكرت “صحة الرياض” أن أبرز المخالفات التي تقع فيها بعض القطاعات الصحية الخاصة وهي( قصور في تطبيق مكافحة العدوى ، وعدم وجود تراخيص للممارس أو المؤسسة أو أنه منتهي ، وعدم توفر الحد الأدنى من الكوادر ، بالإضافة إلى نقص في توفر التجهيزات / الأدوية الإسعافية ، وجود غرفة عزل مكتملة التجهيزات في المستشفيات ، وعدم وجود سيارة الإسعاف أو أنها غير مناسبة) .

وأشارت إلى أن عقوبات الممارسين الصحيين التي تصدرها تكون غرامة مالية تصل الى 100 الف ريال والسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر او بإحدى هاتين العقوبتين بالإضافة الى إمكانية سحب ترخيص الممارس الصحي وعقوبات المؤسسات الصحية غرامة مالية تصل الى 300 الف ريال او الاغلاق الى مدة تصل الى سنتين او سحب الترخيص .

يذكر أن “صحة الرياض” وضمن منظومة “الصحة” تولي جانب المراقبة والتفتيش أهمية بالغة لرفع مستوى الالتزام بالأنظمة واللوائح للمحافظة على سلامة ومأمونية الخدمة المقدمة للمريض ، وذلك من خلال المتابعة الدورية عن طريق لجان التفتيش في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها و تحث الجميع على الإبلاغ عن المخالفات الصحية بالاتصال على الرقم 937 ، كما أن التفتيش حالياً يتم بطريقة الكترونية بالكاملة من خلال مشروع الوزارة ” التفتيش الالكتروني ” .

وتأتي هذه الإجراءات تواصلاً للخطوات التطويرية والحملات المجدولة التي تقوم بها الصحة لتفعيل الرقابة والتحقق من مدى إلتزام القطاع الصحي.