توقعات بهطول أمطار تستمر إلى الجمعة.. ومدني الباحة يدعو لأخذ الحيطة والحذر

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة الجميع إلى توخي الحذر على ضوء تنبيه الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة – بمشيئة الله تعالى – باستمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية على المنطقة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد ، بدءاً من اليوم وحتى يوم الجمعة القادم .

وأهاب المتحدث الإعلامي بالدفاع المدني في الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي بالجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه وعدم المجازفة ودخول الاودية ، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول اثناء جريانها ومتابعة ما يرد عن الحالة الجوية والأخذ بالتنبيهات والتحذيرات.

واًكد أن مدني الباحة اتخذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء لما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية، وبين أن الدفاع بالمنطقة يعمل من أجل خدمة الجميع والحفاظ على سلامتهم بمشيئة الله، وذلك من خلال تلقى البلاغات على الرقم ٩٩٨وعلى مدار الساعة.