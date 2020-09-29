كأس السعودية 2021: ‏تغيير جائزة شوط العبية للخيل العربية الأصيلة إلى 2 مليون دولار

عقد صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل بمقر النادي في الرياض اليوم, مؤتمراً صحفياً للإعلان عن إطلاق النسخة الثانية لسباق كأس السعودية، الذي سيقام 20 فبراير 2021 بمضمار الملك عبدالعزيز بالرياض.

وقال إن كأس السعودية 2021 سيكون أفضل و أقوى كتنافس عن العام الماضي، لافتا أن السباق سيقام 19-20 فبراير 2020 ، واليوم الأول سيضاف شوط يعتبر شوط مفتوح للمجموعة الثانية و الثالثة وليس للمجموعة الأولى فقط .

وأستطاع كاس السعودية العام الماضي استقطب اكثر من 60 جواد عالمي منها 22 من الفئه الأولى.

‏وأكد بندر الفيصل، أنه ‏لأول مره سيضاف شوط مفتوح لدول العالم من المجموعة الثانية والمجموعة الثالثة وجائزته تبلغ 500 الف دولار لفتح المجال لهذه الدول للمشاركة في بطولة ⁧‫كأس السعودية‬⁩ وزيارة المملكة العربية السعودية ، مؤكدا أننا ‏سنعيد تجربة بطولة الخيالة في النسخة الثانية من ⁧‫كاس السعودية‬⁩ وسيشارك فيه نصف من النساء والنصف الآخر من الرجال.

وقال أن أختيار شوط مفتوح جاء من باب جعل الدول التي ترغب على المشاركة تشارك من الفئة الثانيه و الثالثه.

فيما اكد مدير عام نادي السباقات الخيل عادل المزروع : نشهد قفزات حضارية و تطور كبير تشهده المملكة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.

وأوضح الأمير بندر أن ⁧‫كاس‬⁩ السعودية سيقام عبر يومين من السباقات 19-20 فبراير، ‏وتقديم كاس السعودية في هذه النسخة 2021 فقط لمدة أسبوع، لافتا أن مجموع الأشواط في اليوم الرئيس من بطولة ⁧‫كاس السعودية‬⁩ 2021 يبلغ 8 أشواط منها شوط للخيل المحلية المدربة في السعودية والذي تم تغيير جائزته إلى مليون دولار بدلاً من 500 الف دولار في العام الماضي.

وأشار الأمير بندر بن خالد الفيصل ، أنه تم مضاعفة شوط خيول الإنتاج المحلية لتصبح الجائزة 1مليون دولار بدلا من 500 الف ،‏ وتغيير جائزة شوط الديربي إلى مليون ونصف دولار بدلاً من 800 الف دولار في العام الماضي ، و‏تغيير جائزة شوط العبية للخيل العربية الأصيلة إلى 2 مليون دولار، وأيضا جائزة الشوط الرئيسي على ⁧‫كاس السعودية‬⁩ ستبقى الأغلى في العالم والذي تبلغ جائزته 20 مليون دولار .

وتُعد جوائز “سباق كأس السعودية” الأعلى في العالم، حيث تصل قيمة جائزة النسخة الثانية 30.5 مليون دولار، وتبلغ قيمة الجائزة الأولى 20 مليون دولار، إضافة إلى أن المؤتمر الصحفي سيشهد الإعلان عن زيادة قيمة الجوائز المالية مقارنة بالنسخة الأولى مع إضافة سباق دولي جديد.

وكانت النسخة الأولى للسباق شهدت نجاحاً كبيراً واهتمام إعلامي عالمي في ظل القوة والمنافسة ومشاركة 64 جواداً من خارج المملكة مثلوا 10 دول مختلفة.

أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم، قرارا بانطلاق نسخة بطولة كأس الملك 2020 – 2021 من ثمن النهائي وبقصر مشاركة أندية الدوري السعودي للمحترفين.

وأعلن اتحاد الكرة، اقتصار المشاركة في بطولة كأس الملك للموسم الرياضي 2020-2021، على أندية دوري السعودي المحترفين السعودي. وكشف اتحاد الكرة عن أن القرار يأتي بسبب ضغط الروزنامة وضيق الوقت، بسبب تأخر انطلاق الموسم الرياضي الجديد.

وأوضح أن قرعة النسخة الجديدة من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، ستجرى في الثاني من نوفمبر من عام 2020.