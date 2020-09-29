تكافل تدعم طلاب تعليم الطائف بـ ٨٦٦ جهازاً

وجه المدير العام للتعليم في محافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي بسرعة توزيع 866 جهاز لوحي قدمتها مؤسسة تكافل للطلاب والطالبات لتمكينهم من الدراسة ومواصلة تعليمهم عن بعد خلال هذه المرحلة الاستثنائية.

أكد ذلك المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عواض الخديدي مشيراً إلى أن هذه الأجهزة البالغ عددها 866 جهاز تمثل الدفعة الثانية وسيتم توزيعها على طلاب وطالبات الصفين الأول والثاني الثانوي والمسجلين في برنامج تكافل.منها 322 جهاز ستخصص للبنين و 504 للبنات فيما سيتم توزيع ما يرد من دفعات على طلاب وطالبات المرحلة المتوسطة.

وأضاف بأن إدارة التوجية والإرشاد للبنين المشرفة على البرنامج ستتولى آلية التوزيع بالتنسيق مع مكاتب التعليم الداخلية والخارجية بما يضمن وصولها للطلاب والطالبات في أسرع وقت ممكن.

وأكد الخديدي على الدور الكبير والفاعل لمؤسسة تكافل الخيرية ودعمها للطلاب والطالبات المحتاجين في المدارس لمواصلة تحصيلهم العلمي، مثمناً هذه البادرة غير المستغربة لدعم الطلبة وتلمس احتياجاتهم.