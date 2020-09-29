أرمينيا: أذربيجان قصفت وحدة عسكرية وحافلة مدنية

أعلنت وزارة الدفاع في أرمينيا أن القوات الأذربيجانية قصفت وحدة عسكرية أرمينية في بلدة واردنيس الحدودية على مسافة أميال من منطقة ناغورنى قره باغ المنشقة التي كانت مسرح اشتباكات في الأيام القليلة الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان أن النيران اشتعلت في حافلة مدنية بعد أن أصابتها طائرة أذربيجانية مسيرة.

من جهة أخرى، نفت أرمينيا تقريراً أصدرته وزارة الدفاع الأذربيجانية بأن جيشها قصف منطقة داشكسن على الحدود بين البلدين.

وفي سياق متصل، ذكرت وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء اليوم، نقلاً عن رئيس أذربيجان إلهام علييف أن عشرة مدنيين قضوا منذ بدء القتال مع قوات أرمينيا يوم الأحد، بسبب منطقة ناغورني قره باغ.

وتتبادل قوات أرمينيا وأذربيجان الاتهامات بإطلاق النار على مواقع حدودية وأماكن مدنية في ناغورني قره باغ في قتال من أعنف ما دار من معارك منذ التسعينات.