الإحصاء: 13.5 مليار ريال فائض الميزان التجاري خلال يوليو 2020

كشف تقرير صادر عن التجارة الخارجية للملكة العربية السعودية، لشهر يوليو لعام 2020 ، وصول إجمالي الصادرات 51.14 مليار ريال، فيما سجلت إجمالي الواردات 37.66 مليار ريال، وسجل الميزان التجاري نحو 13 مليار ريال.

وبلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل للاقتصاد السعودي 3.54 مليار ريال (945.07 مليون دولار) بالربع الثاني للعام الحالي، لينخفض عن صافي الاستثمار المباشر في الربع الثاني من العام الماضي والبالغ 4.21 مليار ريال (1.12 مليار دولار)، طبقا لبيانات رسمية صادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”.