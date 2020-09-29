بعد القبض علي خلية إرهابية.. البرلمان العربي يدعم جهود السعودية في مكافحة الإرهاب

دعم البرلمان العربي جهود السعودية في مكافحة الإرهاب، مشيدا بنجاح رئاسة أمن الدولة في إفشال العمليات الإرهابية.

وطالب رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم تجاه “السياسات العدوانية والتخريبية” للنظام الإيراني في المنطقة.

وقال السلمي إن ما جاء في بيان رئاسة أمن الدولة السعودية بشأن ضلوع إيران في تدريب وتسليح عناصر هذه الخلية الإرهابية يؤكد مجدداً للعالم أجمع نهج إيران في دعم وتدريب التنظيمات الإرهابية في المنطقة.

كما أشاد بالكفاءة العالية لجهاز أمن الدولة السعودي، مؤكدا وقوف البرلمان العربي الكامل مع السعودية في حربها ضد قوى الإرهاب والتطرف البغيض.

وجدد السلمي تأكيده على دعم السعودية في كل ما تتخذه من خطط وإجراءات للتصدي للتنظيمات الإرهابية المتطرفة وداعميها بالمال والسلاح والتدريب.

وكانت رئاسة أمن الدولة في السعودية قد أعلنت، الاثنين، الإطاحة بخلية إرهابية تلقى عناصرها تدريبات عسكرية وميدانية داخل مواقع للحرس الثوري في إيران، من ضمنها طرق وأساليب صناعة المتفجرات، وضبط كمية من الأسلحة والمتفجرات مخبأة في موقعين، وفق وكالة الأنباء السعودية “واس”.