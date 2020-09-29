فلكية جدة: “قمر الحصاد” الخميس

أفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، بأن القمر البدر لشهر صفر يرصد بسماء الوطن العربي باتجاه الأفق الشرقي مع غروب الشمس يوم الخميس الأول من أكتوبر 2020 ويسمى في هذا الوقت من السنة قمر الحصاد.

استخدم مصطلح قمر الحصاد لعدة سنوات وهي تسمية شعبية تطلق على الأقمار البدر التي تحدث في شهري سبتمبر وأكتوبر وهي الأشهر القريبة من الاعتدال الخريفي، إضافة إلى أنه في سبتمبر وأكتوبر يكون وقت شروق القمر قريب إلى وقت غروب الشمس لعدة ليالي على التوالي في وقت مرحلة البدر المكتمل بالنصف الشمالي للكرة الأرضية.

قمر الحصاد سيقع في لحظة الاكتمال ويكون بزاوية 180 درجة من الشمس عند الساعة 12:05 منتصف الليل بتوقيت السعودية (09:05 مساء بتوقيت غرينتش) ويكون قد قطع نصف مداره حول الأرض ويبقى مشاهدا بقبة السماء إلى أن يغرب مع شروق شمس الجمعة.

بشكل عام تعتبر الأقمار البدر القريبة من وقت حدوث الاعتدال الخريفي مميزة نظرا لان دائرة فلك البروج وهي (المسار لظاهري للشمس والقمر والكواكب) تصنع زاوية ضيقة مع الأفق عند غروب الشمس.

من المعروف أن كل قمر بدر يشرق مع وقت غروب الشمس وفي المتوسط يشرق القمر في اليوم التالي متأخرا بحوالي 50 دقيقة وهذا يحدث كل يوم، ولكن في شهري سبتمبر وأكتوبر فإن الزاوية الضيقة لدائرة فلك البروج مع الأفق تجعل القمر يشرق مبكرا عن المتوسط في خطوط العرض الشمالية.

ففي خطوط العرض الوسطى الشمالية بدلا من شروق القمر متأخراً 50 دقيقة في الأيام بعد البدر المكتمل فإن القمر الأحدب المتناقص سيشرق متأخراً بحوالي 35 دقيقة فقط لعدة ايام على التوالي، في حين أن المناطق الواقعة بخطوط العرض الأبعد القريبة من الدائرة القطبية الشمالية فإن القمر يشرق متأخراً بحوالي 15 دقيقة لعدة أيام.

هذا الأمر كان يعتبر هاما في اوقات قديمة بالنسبة للمزارعين الذين يحصدون محاصيلهم قبل عصر التراكتورات المزودة بمصابيح الإضاءة، حيث لم يكن هناك فترة طويلة من الظلمة بين غروب الشمس وشروق القمر لعدة ايام بعد البدر المكتمل ما يعني بأن المزارعين كانوا يعملون في الحقول وجني المحاصيل تحت ضوء القمر ومن هنا جاءت تسمية قمر الحصاد.

يعتبر هذا الوقت من الشهر مثاليا لرؤية الفوهات المشعة على سطح القمر من خلال المنظار أو تلسكوب صغير خلافا لبقية التضاريس التي تبدو مسطحة نتيجة لوقوع كامل القمر في نور الشمس.