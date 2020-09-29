لـ”عزل” إيران عن الخارج.. واشنطن تدرس قائمة عقوبات جديدة

تستعد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لفرض عقوبات جديدة على إيران ستعزلها اقتصاديا عن العالم الخارجي، وتستهدف العقوبات أكثر من عشرة بنوك وتعطيل القطاع المالي لإيران بالكامل، وفق وكالة “بلومبيرغ” الأميركية

وقالت الوكالة إن هذه العقوبات تهدف إلى إغلاق إحدى الثغرات المالية القليلة المتبقية، والتي تسمح للحكومة الإيرانية بجني الإيرادات، كما تستهدف إحباط وعد المرشح الديمقراطي جو بايدن والقاضي بالعودة إلى الاتفاق النووي في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وضمت قائمة العقوبات الأميركية الجديدة على طهران “لفصل الاقتصاد الإيراني عن العالم الخارجي” ، ستكون له تداعيات ليس على البنوك فحسب، ولكن أيضا على العاملين في تحويل الأموال، و”نظام الحوالة” غير الرسمي الذي شاع استخدامه في إيران.

كما ستدرج الإدارة حوالي 14 مصرفا في إيران على القائمة السوداء، وكانت هذه البنوك استطاعت حتى الآن، الإفلات من بعض القيود الأميركية.

وقالت بلومبيرغ في تعليقها على العقوبات المقترحة، إن هذه الخطوة ستؤدي فعليا إلى عزل إيران، التي سحق اقتصادها جراء خسائر مبيعات النفط ومجالات التجارة الأخرى بسبب القيود الأميركية.