الكاظمي: ترامب أعلن انسحاب قواته من العراق بصورة علنية خلال زيارتنا إلى واشنطن

قال رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، إنه خلال زيارتنا إلى واشنطن أعلن الرئيس الأمريكي انسحاب القوات الأمريكية من العراق وبصورة علنية.

وأضاف الكاظمي، خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، أن بيان الحوار الإستراتيجي كان واضحا وتضمّن الانسحاب من جميع القواعد العسكرية العراقية والانتشار خارج العراق.

ومؤخرا، أطلق وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، تحذيرا من إقدام بلاده على إغلاق سفارتها في العاصمة العراقية بغداد، حال استمرار الهجمات الصاروخية التي تستهدفها.

وبحسب التقارير الأجنبية فقد دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو السلطات العراقية إلى اتخاذ خطوات جدية لوقف هجمات الميليشيات على مقرّ السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية.