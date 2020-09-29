رئيس مجلس الأمة الكويتي: نواب يسحبون طلب عدم التعاون مع رئيس الوزراء #الكويت #الشيخ_صباح_الاحمد_الصباح

قال رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، إن النائبين الحميدي السبيعي والدكتور عبد الكريم الكندري ونواب سيتراجعون عن موقفهم بشأن طلب عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف الغانم، عبر حسابه الرسمي على تويتر، أن “الأخوان النائبان الحميدي السبيعي والدكتور عبدالكريم الكندري أبلغاني بأنهما والنواب الموقعين على طلب عدم التعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء سيتقدمون بسحب طلب عدم التعاون”.

وبعد وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الثلاثاء، أعلن مجلس الوزراء أن ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أصبح أميرا للبلاد، بعد أن شغل مراكز قيادية مهمة في تاريخ الكويت.