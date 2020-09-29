“التعليم” توجه بالاحتفاء باليوم العالمي للمعلم

وجهت وزارة التعليم جميع إداراتها في المناطق والمحافظات بالاحتفاء باليوم العالمي للمعلم

جاء ذلك في تعميم وجهته لجميع الادارات في المناطق والمحافظات،اليوم، قالت فيه : “انطلاقا من دور وزارة التعليم في دعم المعلم، وإيمانا بمكانته، وتعزيزا للدور الرائد الذي

يقوم به، والرسالة السامية التي يحملها ، تشارك المملكة العربية السعودية المجتمع الدولي الاحتفاء باليوم العالمي للمعلم الذي أقره المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو في الخامس من أكتوبر، وعليه نأمل تفعيل هذه المناسبة يوم الاثنين الموافق 144۲/۲/۱۸ تحت شعار “االتعليم : توجه إداراتها بالاحتفاء بيوم المعلم تحت شعار المعلمون القيادة في أوقات الازمات وإعادة تصور المستقبل، حسب الإطار التنظيمي

و يعتبرالإطار العام للاحتفاء باليوم العالمي للمعلم التعليم مهنة سامية في مختلف الحضارات، فهي تتعامل مع عقل الإنسان الذي يعد أهم ما يملکه والمعلم هو المحرك الرئيس والمؤثر لقيادة العملية التعليمية وتحقيق أهدافها.

وتشارك المملكة في الاحتفاء باليوم العالمي للمعلم، لتأكيد علو مكانته ورسوخ دوره

و بين التعميم أهداف الاحتفاء باليوم العالمي للمعلم، وهي إبراز دور المعلمين الشباب في حمل رسالة التعليم بشكل عام وفي الأزمات بشكل خاص.

تعظيم مشاعر التقدير والاحترام للمعلم وتعزيزها في نفوس الطلاب والطالبات.

تأكيد دور المعلم في بناء الأجيال والمساهمة في حفظ أمنه واستقراره وتنميته.

تأصيل وتعزيز المبادرات الإيجابية تجاه المعلم.

و أوضح التعميم آلية التنفيذ مشيرا إلى أنه نظرا للظروف الحالية التي تمر بالتعليم في ظل جائحة كورنا واستمرار التعليم عن بعد يتم تشكيل لجنة عليا في إدارات التعليم برئاسة مدير التعليم وعضوية ممثلي الجهات المعنية لإعداد وتنفيذ برامج الاحتفاء في مدارس التعليم وفق ما يحقق الأهداف المحددة على مستوى الإدارة، ومدارس التعليم العام والأهلي.

و تخصيص كلمة لمدير التعليم بهذه المناسبة تبثث قبل الحصة الأولى.

• تخصيص جزء من الحصة الأولى في يوم المعلم لتنفيذ برامج وفعاليات تحتفي بالمعلم بما يواكب الظروف الحالية للتعليم عن بعد).

و تنفذ إدارة الإعلام والاتصال في المناطق والمحافظات حملة إعلامية تستهدف استثمار المنصات الإعلامية واللوحات الدعائية، لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز دور ومكانة المعلم.