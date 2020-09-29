مجلس رابطة #الدوري_السعودي للمحترفين يعلن تزكية عبدالعزيز العفالق رئيساً لأربع سنوات

أعلن مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين تزكية عبدالعزيز بن حسن العفاق رئيسا بالإجماع للمجلس لمدة أربع سنوات خلفا لمسلي آل معمر.

وجاءت التزكية في اجتماع المجلس غير العادي الذي تم افتراضيا عبر تقنية الفيديو بحضور رئيس مجلس الإدارة المكلف عبد العزيز بن ناص الحميدي وأعضاء المجلس.

كما أقر مجلس الإدارة في اجتماعه الرفع للاتحاد السعودي لكرة القدم بالإبقاء على التبديلات الخمسة خلال الفترة المقبلة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بحسب التعديلات الجديدة في قانون كرة القدم المعتمد من الاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب جائحة كورونا، فيما تم تعديل الحد الأعلى المسموح بإشراكه من اللاعبين المصنفين في المسابقة من الدرجات الأدنى ليصبح عددا ممنوحا في كل فريق سواء من اللاعبين المحترفين أو الهواة.