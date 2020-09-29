خالد_بن_سلمان ينعي أمير الكويت الراحل: فقدنا قائداً حكيماً ساهم في إرساء السلم وتعزيز الأمان

نعى صاحب السمو الملكي، الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز،اليوم، أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مؤكدا على أنه كان قائدا حكيما ساهم في دعم السلم و الاستقرار

وقال الأمير خالد بن سلمان في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “رحم الله الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، وبرحيله تفقد أمتينا العربية والإسلامية قائداً حكيماً ساهم في ارساء السلم وتعزيز الأمان ودعم الاستقرار، ونفقد نحن في المملكة شقيق عزيز لقادتنا وشخصية عملت على ترسيخ الأخوّة والشراكة مع الكويت الشقيقة.