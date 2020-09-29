محادثات الغردقة بين الفرقاء الليبيين تدعو إلى الإسراع في فتح خطوط المواصلات الجوية والبرية بين كافة المدن

خلصت محادثات الغردقة المصرية بين الفرقاء الليبيين إلى الدعوة للإسراع في فتح خطوط المواصلات الجوية والبرية بما يضمن حرية التنقل للمواطنين بين كافة المدن الليبية.

كما دعت محادثات الغردقة بين الفرقاء الليبيين إلى إيقاف حملات التصعيد الإعلامي وخطاب الكراهية واستبداله بخطاب التسامح والتصالح ونبذ العنف والارهاب، وفقا لقناة سكاي نيوز عربية.

وأشارت المحادثات إلى الإفراج الفوري عن كل من هو محتجز من دون أية شروط أو قيود.

وأكدت على الإسراع بعقد اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بلقاءات مباشرة خلال الأسبوع المقبل.