بسبب الصراع الدائر.. نقل مباراة في الدوري الأوروبي من أرمينيا إلى قبرص

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” نقل مباراة أرارات أرمينيا مع ريد ستار بلغراد الصربي في دور تحديد المتأهل لدور المجموعات من بطولة الدوري الأوروبي، من يريفان إلى نيقوسيا بسبب الصراع الإقليمي المحتدم بين أرمينيا وأذربيجان.

وأكد “يويفا” نقل المباراة لتقام يوم الخميس المقبل في العاصمة القبرصية نيقوسيا ، إذ يتأهل الفائز من المواجهة إلى مرحلة دور المجموعات من الدوري الأوروبي، حيث تقام مراسم قرعة البطولة يوم الجمعة المقبل.

واشتد الصراع المسلح بين أذربيجان وأرمينيا في منطقة ناجورنو كاراباخ أمس الأول الأحد، وأعلنت كلا الدولتين سقوط مئات الضحايا في صفوفها جراء القصف المعادي وهو ما تنفيه الدولة الأخرى.