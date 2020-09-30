بالصور: هلال الطائف يكرّم منسوبيه أبطال الميدان

قام مدير هيئة الهلال الأحمر السعودي بالطائف الأستاذ عبدالله الحارثي بزيارة للمراكز الداخلية في المحافظة والتي كانت في الواجهة الأمامية لمواجهة جائحة فايروس كورونا، حيث اطلع على سير العمل ونقل لهم شكر قيادات الهيئة على ماقدموه خلال الفترة المضاية وقت ذروة الجائحة من أعمال انسانية.

وقدم لهم عبدالله الحارثي أوسمة تذكارية تحت وسم أبطالالميدان خط الدفاع الأول في مواجهة جائحة كوفيد ١٩ وذلك نظير عملهم في الخطوط الأمامية بجانب الجهات الصحية الأخرى.

وأوضح مدير الهيئة بالطائف أن منسوبي الهيئة العاملين في الميدان وغرفة العمليات وغرفة الإمداد والنقل كان لهم الأثر البالغ في التخفيف من آثار هذه الأزمة التي طالت كافة افراد المجتمع ورغم ذلك قام منسوبي الهيئة بأعمالهم على أكمل وجه في سبيل خدمة دينهم ووطنهم.

ومن جهة أخرى عبّر المكرمرن عن شكرهم وتقديرهم لهيئة الهلال الأحمر السعودي على مالقوه من اهتمام وتقدير نظير ماقدموا من عمل.