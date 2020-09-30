مدير التدريب التقني بمنطقة مكة يتفقد الكلية التقنية بالطائف

قام مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ فيصل بن عقيل كدسة أمس بزيارة تفقدية للكلية التقنية بمحافظة الطائف.

والتقى كدسة خلال الزيارة عميد الكلية المهندس حمد بن محمد القاسم ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام والموظفين من مدربين وإداريين ومتدربين .

وشملت الزيارة إدارات الشؤون التدريبية ومركز تقنية المعلومات والشؤون الفنية والأمن والسلامة والأقسام التدريبية المتخصصة حيث التقى المتدربين الذين يحضرون ضمن برنامج المواد العملية.

واطلع على سير العمل في ظل الاحترازات الوقائية التي اتخذتها الكلية من جائحة كورونا . ووجه شكره لكافة العاملين بالكلية لما وجده من عمل دؤوب وجهد واضح للارتقاء بالعملية التدريبية .