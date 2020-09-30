أمر سامي: إلزام الجهات الحكومية بالتنسيق مع مركز تنمية الإيرادات غير النفطية عند دراسة أو توقيع أو تجديد العقود التي يترتب عليها تحصيل أي مبالغ مالية

أصدر خادم الحرمين الشريفين أمرا ساميا بإلزام الجهات الحكومية، بالتنسيق مع مركز الإيرادات غير النفطية في مرحلة دراسة أو تقييم أو توقيع أو تجديد العقود التي يترتب عليها تحصيل أي مبالغ مالية مقابل تقديم أو تسهيل تنفيذ خدمات الجهات الحكومية، وتزويد المركز بنسخة من جميع العقود القائمة حاليا.

وجاء ذلك بعد أن تم إلزام الجهات الحكومية بتزويد مركز تنمية الإيرادات غير النفطية ببيانات الشركات التابعة لها وأي طرف ذي علاقة.

ويتضمن ذلك تحصيل الإيرادات، والقوائم المالية وطبيعة التعاقدات والاتفاقيات التي تقدمها تلك الشركات نظير تقديمها للخدمات، وجميع البيانات من مصادر وآلية تحصيل الإيرادات واستقطاعها، والسند النظامي للإيرادات والقوائم المالية المدققة والداخلية والتفاصيل ذات العلاقة.