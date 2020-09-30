اوروبا تحذر تركيا..  وقمة بروكسل ستخصص حصراً لبحث العلاقات في شرق المتوسط

حذر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، الثلاثاء، تركيا حيال سلوكها في شرق البحر المتوسط.

وقال إنّ كل الخيارات مطروحة على الطاولة للدفاع عن مصالح التكتّل إن لم تسلك تركيا نهجاً “بنّاءً” في حلّ النزاعات الراهنة في شرق البحر المتوسط.

وأضاف شارل ميشال أن القمة المقررة لرؤساء وحكومات الاتحاد الأوروبي، يومي الخميس والجمعة، المقبلين في بروكسل ستخصص حصراً لبحث العلاقات مع تركيا والوضع في شرق البحر المتوسط.

وأشار إلى أن الهدف هو خلق مساحة للحوار البنّاء مع أنقرة لتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة بأسرها، إضافة إلى الاحترام الكامل لسيادة جميع الدول الأعضاء وحقوقها السيادية، في إشارة إلى اليونان وقبرص.

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أكد، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تدعم “بقوة” حواراً بين اليونان وتركيا، “الحليفتين في حلف شمال الأطلسي”، لإيجاد حل لنزاعهما في مناطق التنقيب عن مشتقات النفط في شرق المتوسط.

وقال وإلى جانبه رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس من قاعدة بحرية للأطلسي في سودا على جزيرة كريت، خلال اليوم الثاني من زيارته لليونان: “ندعم بقوة الحوار بين اليونان وتركيا، الحليفتين في حلف شمال الأطلسي، ونشجعهما على العودة إلى المفاوضات حول هذه المسائل بأسرع ما يمكن”.

وتصاعد الخلاف في 10 أغسطس الفائت حين أرسلت تركيا سفينة لاستكشاف الغاز الطبيعي وسفناً حربية إلى مياه تتنازع السيادة عليها مع اليونان. وبلغ التوتر أوجه في أواخر أغسطس، عندما أجرى البلدان مناورات عسكرية متوازية